Україна звернеться до суду, якщо не домовиться з РФ щодо ціни на газ
Україна може скористатися правом звернутися до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, якщо уряду не вдасться домовитися з російською стороною про прийнятну ціну на газ, а також про умови транзиту газу по українській території.
Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.
«Ми домовлятимемося, якщо не домовимося - є процедура звернення в арбітраж у Стокгольмі», - сказав Продан.
Читайте такожЯценюк: ціну в $500 ми не приймаємо, готові купувати російський газ лише по $268
При цьому він додав, що «час на переговори не втрачений».
За словами Продана, Україна поки не одержала від російської сторони позитивної відповіді щодо можливого зниження ціни на газ і перегляду обсягів закупівлі російського газу.
Як повідомляв УНІАН, 2 квітня глава Мінфіну України Олександр Шлапак зазначав, що Мінфін очікує підвищення ціни газ, який імпортується з Росії, до 487 доларів за тисячу кубометрів після денонсації угод між Україною та Росією про базування Чорноморського флоту в Криму. При цьому він підкреслив, що Україна не визнає денонсації харківських угод таким чином, як вони денонсуються, і в цьому випадку має право говорити про денонсацію, приміром, газових угод 2009 року.
3 квітня голова «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим заявив, що уряд Російської Федерації у зв`язку з односторонньою денонсацією угод із Україною щодо Чорноморського флоту, зокрема харківських угод, скасував пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.