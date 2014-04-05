Україна звернеться до суду, якщо не домовиться з РФ щодо ціни на газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Ми домовлятимемося, якщо не домовимося - є процедура звернення в арбітраж у Стокгольмі», - сказав Продан.

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При цьому він додав, що «час на переговори не втрачений».

За словами Продана, Україна поки не одержала від російської сторони позитивної відповіді щодо можливого зниження ціни на газ і перегляду обсягів закупівлі російського газу.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня глава Мінфіну України Олександр Шлапак зазначав, що Мінфін очікує підвищення ціни газ, який імпортується з Росії, до 487 доларів за тисячу кубометрів після денонсації угод між Україною та Росією про базування Чорноморського флоту в Криму. При цьому він підкреслив, що Україна не визнає денонсації харківських угод таким чином, як вони денонсуються, і в цьому випадку має право говорити про денонсацію, приміром, газових угод 2009 року.

3 квітня голова «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим заявив, що уряд Російської Федерації у зв`язку з односторонньою денонсацією угод із Україною щодо Чорноморського флоту, зокрема харківських угод, скасував пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.