Україна буде модернізувати ГТС спільно з європейцями та американцями

Україна розраховує реалізувати проект із модернізації та спільної експлуатації української газотранспортної системи спільно з європейськими партнерами та американськими інвесторами.









Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Ми підписували меморандум про модернізацію ГТС разом із європейськими партнерами й вважаємо за необхідне вирішити питання спільної модернізації та спільної експлуатації ГТС із країнами ЄС та інвесторами США. І ми очікуємо відповіді від наших партнерів - конкретної та відповідальної», - сказав Яценюк.

За його словами, Україна є учасником Енергетичної хартії, й на даний момент є всі умови для імплементації Третього енергопакета.

«Є всі умови й можливості, щоб кардинально змінити, лібералізувати й європеїзувати ринок поставок природного газу в цілому в Європі. І це повинно початися з України», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що українська газотранспортна система потребує модернізації, й Європейський Союз готовий фінансово допомогти в цьому процесі.

Україна вже більше 5 років веде переговори з Росією та Європейським Союзом із питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

За інформацією в ЗМІ, українські ГТС оцінюють у 26-29 млрд дол.

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Довідка УНІАН. Третім енергопакетом ЄС, який був схвалений у 2009 році, передбачено вимогу розділити вертикально-інтегровані енергетичні компанії на видобувні й постачальні енергоносії.

Він викликає незадоволеність із боку Росії.

РФ пропонує Європейському Союзу виключити газопроводи в обхід України – «Північний потік» і «Південний потік» – із зони дії норм Третього енергетичного пакета.

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Українська влада зобов'язалася впровадити положення Третього енергетичного пакета до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну до Європи до 80% свого газу.