Україна готується до можливого відключення Росією газу

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив розробити план дій на випадок, якщо Росія обмежить або припинить постачання природного газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

“Ми розуміємо, що наступним кроком Росія буде обмеження постачання природного газу. План, як завжди... Крани крутять, щоб отримати тимчасові аплодисменти. Тому наше сьогодні завдання — ми повинні готувати два варіанти розвитку подій. В тому числі той варіант, коли Росія обмежує і перекриває постачання газу на територію України”, - зазначив прем'єр.

Яценюк також додав, що у випадку реалізації проектів із реверсних поставок газу в Україну з Європи через Словаччину, Угорщину та Польщу, Україна зможе щорічно отримувати до 20 млрд кубометрів газу, який на 100-150 доларів буде дешевшим, ніж російський.

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