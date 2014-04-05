Кабмін поверне ПДВ на імпорт газу - джерело

Кабінет міністрів України має намір обговорити й схвалити проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування поставок імпортного газу й скасувати норму про звільнення поставок палива від сплати ПДВ із 1 травня.

Про це УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів

«Із 1 травня скасувати звільнення від ПДВ на операції з поставок газу», - повідомило джерело.

Раніше, в січні 2014 року, Верховна Рада прийнялазакон про скасування стягнення ПДВ при імпорті природного газу.

Разом із тим, у березні депутати від партії «Батьківщина» Андрій Сенченко і Лідія Котеляк запропонували Верховній Раді повернути стягнення ПДВ при імпорті природного газу.