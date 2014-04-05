Україна може підняти плату за транзит російського газу

Україна розглядає можливість перегляду вартості транзиту російського газу територією країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«Питання (перегляду вартості транзиту - УНІАН) піднімалося в рамках перегляду договору з точки зору цінової політики. І автоматично там повинна була переглядатися ціна на транзит. Це все предмет переговорів», - сказав Продан.

За даними ЗМІ, ставка плати за транзит російського газу з січня 2014 року знизилася на 9,9% (на 0,3 дол.) - до 2,73 дол. за 1 тис. куб. м/100 км.

У першому півріччі 2013 року тариф на транзит становив 3,08 дол., у третьому кварталі - 3,04 дол., у четвертому - 3,03 дол. за 1 тис. куб. м/100 км.

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