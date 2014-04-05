Газпром називає безпідставними наміри України судитися

Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"Той контракт, який зараз діє, і ціна, яку зараз оголошено, підписаний в 2009 році, і діяв весь цей час. При цьому "Нафтогаз України" виконував цей контракт, а з погляду всієї міжнародної торгової практики це означає, що він визнавав його", - сказав він.

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Купріянов також нагадав, що нинішній міністр енергетики України Юрій Продан був безпосереднім учасником переговорів 2009 року.

"Ті угоди, які тоді були підписані, йому чудово відомі. Якщо щось потрібно було міняти в цьому договорі, то це потрібно було робити раніше. Бо вже практично п'ять років ми працюємо за цим договором і бували часи, коли Україна платила справно", - зазначив представник "Газпрому".

Як відомо, Україна готова купувати російський газ за ціною $268 за 1 тис. кубометрів.

У разі відсутності домовленостей щодо ціни на газ з РФ Україна має намір звернутися до Стокгольмського арбітражу .

Раніше глава " Газпрому" Олександр Міллер заявив , що ціна на газ для України після скасування пільг складе $485 за 1 тис. куб. м газу.