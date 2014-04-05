Продан: Україна навіть у думках не крастиме транзитний газ

Україна не розглядає навіть думки про можливий відбір газу, призначеного для європейських споживачів, у випадку, якщо Російська Федерація скоротить поставки палива для українських споживачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Ризик того, що Росія перестане поставляти газ - дуже великий», - сказав Продан.

За його словами, російська сторона завжди використовувала ситуацію для того, щоб припинити поставки газу в Україну та Європу. І завжди це було незаконно, підкреслив міністр.

«Україна в цьому випадку жодним чином не відбиратиме газ, який йде до Європи. Україна чітко виконуватиме ті зобов'язання, які взяла щодо транзиту газу. Україна завжди чітко виконувала свої зобов'язання щодо транзиту – ніякої крадіжки й навіть думки про те, щоб відібрати газ, немає», - заявив Продан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив розробити план дій на випадок, якщо Росія обмежить або припинить поставки природного газу в Україну.

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