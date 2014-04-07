«Газпром» розробляє перехід експортних операцій на рублі

«Газпром» опрацьовує питання більш активного використання рубля у розрахунках з контрагентами за кордоном, повідомив «Ведомостям» представник компанії Сергій Купріянов.

Перехід з доларів на євро при експортних операціях обговорює і «Газпром нафта», розповів її генеральний директор Олександр Дюков: 95% покупців на це згодні.

Питання про перехід на рублі складний, однозначної відповіді на нього немає, іноді це невигідно самим експортерам, вважає чиновник уряду: стратегічно це правильне рішення, але навряд чи його можна реалізувати швидко.

«Газпром» повинен дотримуватися політичного курсу Кремля, на «Газпром нафта» це поширюється меншою мірою, пояснює джерело, близьке до «Газпрому». Представник «Газпрому» це не коментує. Не Кремль ставить завдання переходити на розрахунки від долара в рублі або євро, стверджує прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков: «Це - ринок».

Розрахунки в євро як запасний варіант вивчає менеджмент «Газпром нафти», на випадок нових санкцій США, пояснює Дюков: «Але я не готовий сказати, що можна перейти і це пройде абсолютно безболісно і без втрат».

З ініціативою терміново перейти на розрахунки в рублях при експорті виступив голова правління ВТБ Андрій Костін: "Поставки "Газпрому", "Роснефти" і "Рособоронекспорту" - майже $230 млрд в рік, або 44% від сукупного експорту товарів. А Захід закликає ізолювати Росію, використовуючи ядерну зброю в фінансах - доларові розрахунки». Проблема доступу імпортерів до національної валюти вирішувана, запевняє Костін - і наводить у приклад Китай. Костін повідомив, що і голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і президент «Роснефти» Ігор Сечин, і гендиректор «Ростеха» (до нього входить «Рособоронекспорт» Сергій Чемезов сказали йому, що готові перейти на розрахунки в рублях. Мова не йде про повну відмову від долара, заявив Костін, рубль слід впроваджувати як мінімум паралельно.

Партнеру RusEnergy Михайлу Крутихину поки складно уявити собі перехід на розрахунки в рублях при експорті: щоб імпортери пішли на це, їм потрібно мати великі резерви в рублях. Зараз таких резервів немає, а щоб це змінити, потрібно законодавче поле, що загрожує ще великим відтоком іноземних інвестицій, попереджає він.

Президент «Клубу банківських бухгалтерів» Кирило Парфьонов повідомляє, що ідея перейти на розрахунки в рублях не нова і завжди стикалася з небажанням контрагента платити в рублях - він починає нести транзакційні витрати, йому необхідні рублеві рахунки.

Експортувати за рублі товари, особливо сировину, буде невигідно, пишуть Сергій Наркевич і Павло Трунін з Інституту Гайдара: роль національної валюти зростає, якщо це експорт унікальних товарів з низькою еластичністю попиту або ринки збуту диференційовані (а 67% російського експорту - енергоносії, половина поставок в Європу). Інакше попит на російську сировину буде залежати від коливань курсу рубля, тоді як ціни на продукцію конкурентів, зафіксовані в доларах, не зміняться і попит на неї залишиться колишнім: Росія буде втрачати частку ринку, підсумовують вони.

Представники Gunvor і Glencore від коментарів відмовилися. Представники Vitol і Trafigura і покупці газу «Газпрому» в Європі - GDF, EDF, e.on, Eni, RWE - на питання не відповіли.