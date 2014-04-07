Канада хотіла б почати експортувати газ до Європи

Канада хотіла б найближчими роками почати експортувати природний газ до європейських країн. Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Канади Джон Берд, пише ИТАР-ТАСС.

"Безумовно, найближчими роками ми б хотіли бачити експорт природного газу з нашого Атлантичного узбережжя, і ринок європейських країн є в цьому зв'язку дуже привабливим", - сказав Берд в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Поки Канада продає свої енергоносії тільки на північноамериканському ринку. Однак, за словами Берда, Оттава хотіла б у майбутньому диверсифікувати експорт нафти і газу. "Ми будемо будувати трубопроводи до Тихоокеанським і Атлантичним узбережжям з метою диверсифікації наших ринків", - зазначив глава МЗС.

Керівник канадського зовнішньополітичного відомства також висловив надію на те, що Вашингтон незабаром дасть згоду на будівництво трансконтинентального нафтопроводу Keystone XL, який повинен зв'язати нафтоносні піски канадської провінції Альберта з американськими нафтопереробними підприємствами на узбережжі Мексиканської затоки.

"Ми хотіли б, щоб влада США схвалили цей проект, який сприятиме економічному зростанню, і ми готові працювати над його реалізацією з нашими американськими партнерами. У нас під нього є хороші запаси нафти", - зазначив Берд.

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