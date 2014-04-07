Україна використала за призначенням лише половину кредиту РФ - Міллер

Україна використала за призначенням лише половину з виділеного їй Росією кредиту, призначеного для погашення боргу за газ, що утворився.

Про це глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив в інтерв'ю телеканалу НТВ, передає РИА «Новости».

"Для цілей погашення боргу за минулий рік Росія надала Україні кредит 3 млрд доларів. Умовою надання цього кредиту як раз було повне погашення заборгованості за газ у 2013 році. На жаль, Україна ці зобов'язання не виконала, було погашено менше половини суми заборгованості", - сказав Міллер.

За його словами, в рахунок оплати за постачання газу Росія отримала лише 1,3 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович домовилися про надання російською стороноювеликої позики Україні в обсязі 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол. було надано Україні наприкінці грудня 2013 року.

У січні 2014 року Мінфін України підготував додаткову емісію бондів в обсязі 2 млрд дол., які передбачалося розмістити тоді ж - наприкінці січня. Однак спроба розмістити папери було здійснено лише в середині лютого, коли євробонди були офіційно включені до лістингу Ірландській фондовій біржі. Водночас залучити кошти не вдалося через ескалації політичного протистояння в Україні та масової загибелі людей на Майдані Незалежності. Україна офіційно відмовилася від розміщення паперів, вони були виключені з лістингу, а Мінфін Росії заморозив програму кредитування української економіки до призначення нового Кабінету міністрів.

3 квітня міністр палива і енергетики України Юрій Продан заявив, що Україна розглядає можливість взяти у РФ кредит у розмірі близько 2 млрд доларів для погашення заборгованості за спожитий російський газ, яка, за оцінками російської сторони, складає на поточний момент 2,2 млрд доларів.

Міністр пояснив, що мова йде про раніше досягнуті домовленості між Україною і Росією, в рамках яких російська сторона готова була надати 15 млрд дол. в обмін на українські євробонди. Перший транш цього кредиту у розмірі 3 млрд дол. поступив наприкінці минулого року, а другий транш у розмірі 2 млрд дол., повинен був надійти наприкінці січня 2014 року, коли Кабмін схвалив випуск боргових паперів.

Продан також уточнив, що борг за постачання в Україну російського газу в 2013 році складає 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу України» за спожитий російський газ, з урахуванням березневих поставок, в 2,2 млрд дол.

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