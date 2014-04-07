Ситуація в Лівії обвалила ціни на нафту

На світових торгах у понеділок, 7 квітня, нафта дешевшає на тлі ситуації в Лівії, передає Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $0,88 - до $105,84 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,38, до $100,76. Минулого тижня ціни на Brent знизилися на 1,3 відсотка, а американський еталон подешевшав вперше за три тижні.

На думку аналітиків, вартість нафти, особливо Brent, буде падати, якщо експорт з Лівії перевищить 1 мільйон барелів на добу. Якщо поставки будуть нижче, то зниження цін буде невеликим.

Повстанці в Лівії, які протягом восьми місяців перешкоджають роботі чотирьох портів на сході країни, готові дозволити їм відновити роботу. Порти Зувайтіна і Харига будуть відкриті негайно, а великі - Рас-Лануф і Ес-Сідер - протягом двох-чотирьох тижнів після додаткових переговорів повстанців з урядом.

Зростання цін стримується звітом про зайнятість у США, який показав, що в березні кількість робочих місць продовжує зростати.

Інвестори продовжують стежити за переговорами про ядерну програму Ірану, новий раунд яких відбудеться у Відні 8-9 квітня. США спростували твердження, що Іран експортує значно більше нафти, ніж дозволяють міжнародні санкції, і припускають, що загальний обсяг експорту не перевищить цільовий показник.

На думку аналітиків, ціни на Brent увійдуть в діапазон $104,08-104,90 за барель, а WTI буде торгуватися в коридорі $100,15-100,55.