Кабмін розгляне сьогодні введення ПДВ на імпорт газу
10:38, 07 квітня 2014Енергетика
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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні має намір обговорити питання відновлення податку на додану вартість на постачання газу.
Кабмін має намір обговорювати питання введення ПДВ на імпорт газу
Про це повідомив напередодні засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.
«Це питання сьогодні будемо обговорювати», - сказав міністр.
Раніше джерела в уряді зазначили, що Кабінет міністрів України розглядає можливість внесення змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування постачань імпортного газу і скасування норми про звільнення поставок палива від сплати ПДВ з 1 травня.
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