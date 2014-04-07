Кабмін розгляне сьогодні введення ПДВ на імпорт газу

Про це повідомив напередодні засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Це питання сьогодні будемо обговорювати», - сказав міністр.

Раніше джерела в уряді зазначили, що Кабінет міністрів України розглядає можливість внесення змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування постачань імпортного газу і скасування норми про звільнення поставок палива від сплати ПДВ з 1 травня.

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