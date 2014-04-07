Японія розпочала комерційний видобуток сланцевої нафти

Японська нафтова корпорація JAPEX з квітня почала комерційний видобуток сланцевої нафти на родовищі Ayukawa в префектурі Акіта, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення компанії.

Компанія провела три експерименти з видобутку нафти з жовтня 2012 року і переконалася в можливостях родовища. У двох пробах було вироблено по 6 тисяч літрів в день, в третю - 40 тисяч літрів (37,7 і 251,6 бареля, відповідно).

З квітня цього року JAPEX вперше в історії країни почала комерційний видобуток сланцевої нафти. Обсяг першої партії склав 35 тисяч літрів (220 барелів).

Для Японії, що відчуває енергетичні складності після аварії на АЕС "Фукусіма-1", перший комерційний видобуток є історичною подією, незважаючи на невеликі обсяги. До 2011 року близько третини енерговитрат країни покривалися за рахунок атомної енергетики. В даний час в Японії зупинено всі 50 атомних реакторів.