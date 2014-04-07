МБРР надасть Україні $382 млн позики для модернізації теплопостачання

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) надасть Україні кредит у розмірі 382 млн дол. для реалізації інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», що передбачає модернізацію 10 комунальних теплопостачальних підприємств.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

Згідно з повідомленням, відповідної угоди з МБРР було досягнуто в результаті проведених переговорів урядовою делегацією України під головуванням заступника міністра - керівника апарату Мінрегіону Григорія Семчука.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року уряд заявив про намір залучити 382 млн дол. МБРР і «Фонду чистих технологій» банку для реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

Повідомлялося, що в рамках реалізації проекту банк виділить для підприємств-учасників 332 млн дол. під 0,59% річних строком на 18 років із «платіжними канікулами» на 5 років. Ще 50 млн дол. виділить «Фонд чистих технологій» МБРР під 0,75% річних строком на 20 років із «платіжними канікулами» на 10 років.

Для участі в проекті МБРР і Мінрегіон відібрали 10 підприємств теплокомуненерго: «Вінницяміськтеплоенерго», «Міськтепловоденергія» (Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.), «Харківські теплові мережі», «Івано- Франківськтеплокомуненерго», «Миколаївоблтеплоенерго», «Херсонтеплоенерго», «Дніпротеплоенерго», «Кіровоградтепло», «Донецькміськтепломережа» і «Чернігівська ТЕЦ».

За попередніми підрахунками, реалізація проекту дозволить скоротити споживання газу на 3,2% (47 млн куб. м/рік), а виробничі витрати підприємств – на 11% (467 млн грн/рік).

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