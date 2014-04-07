В Європі готують Меморандум щодо реверсу газу до України
Україна зараз не отримує реверсний газ із країн ЄС, але робота над відновленням постачань триває.
Україна на даний час не одержує реверсивного газу з країн - членів Європейського Союзу, але робота над відновленням цих поставок триває.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила Сабін Бергер, прес-секретар комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.
"Зараз реверсивні поставки з Польщі і Угорщини не здійснюються до України. Тобто, поставок зараз немає, але це комерційне рішення. Але ще раз хочу підкреслити, що реверсивні поставки до України з країн - членів ЄС є важливими шляхом посилення безпеки поставок газу. Але, звичайно, самі компанії повинні вирішувати щодо реверсивних поставок ", - сказала Бергер.
"Щодо Словаччини, то ми працюємо над Меморандумом про розуміння стосовно реверсивних поставок газу. Меморандум цей має бути підписаний компаніями, які здійснюватимуть реверсивні поставки», - додала вона.
Бергер підкреслила, що реверс - це важливий шлях збільшення безпеки газових поставок для України.
Раніше комісар Еттінгер говорив, що Меморандум про розуміння між "Укртрансгазом" і словацьким оператором газових магістралей компанією "EUstream" може бути підписаний до кінця квітня, а самі поставки газу із Словаччини почнуться до кінця цього року.
Україна планує за рік одержувати приблизно по мільярду кубічних метрів газу з Польщі і Угорщини і до десяти мільярдів кубометрів газу - із Словаччини.
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