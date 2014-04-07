В Європі готують Меморандум щодо реверсу газу до України

Україна на даний час не одержує реверсивного газу з країн - членів Європейського Союзу, але робота над відновленням цих поставок триває.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила Сабін Бергер, прес-секретар комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

"Зараз реверсивні поставки з Польщі і Угорщини не здійснюються до України. Тобто, поставок зараз немає, але це комерційне рішення. Але ще раз хочу підкреслити, що реверсивні поставки до України з країн - членів ЄС є важливими шляхом посилення безпеки поставок газу. Але, звичайно, самі компанії повинні вирішувати щодо реверсивних поставок ", - сказала Бергер.

"Щодо Словаччини, то ми працюємо над Меморандумом про розуміння стосовно реверсивних поставок газу. Меморандум цей має бути підписаний компаніями, які здійснюватимуть реверсивні поставки», - додала вона.

Бергер підкреслила, що реверс - це важливий шлях збільшення безпеки газових поставок для України.

Раніше комісар Еттінгер говорив, що Меморандум про розуміння між "Укртрансгазом" і словацьким оператором газових магістралей компанією "EUstream" може бути підписаний до кінця квітня, а самі поставки газу із Словаччини почнуться до кінця цього року.

Україна планує за рік одержувати приблизно по мільярду кубічних метрів газу з Польщі і Угорщини і до десяти мільярдів кубометрів газу - із Словаччини.

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