Латвія хоче купити акції Latvijas Gaze, аби вони не дісталися «Газпрому»

Уряд Латвії думає про покупку у німецької E.ON 47,2% акцій газової компанії Latvijas Gaze, сказав міністр економіки Латвії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю місцевому телебаченню, передає Рейтер.

«Газпрому» належить 34% акцій Latvijas Gaze, а газовому трейдеру Itera Latvija - 16%. Існуючі акціонери Latvijas Gaze мають право першочергової купівлі частки E.ON, яка має намір піти з ринків Прибалтики.

"Ми розглядаємо всі можливості, включаючи можливість покупки акцій E.ON державою... Ми не хочемо, щоб акції потрапили в руки «Газпрому» або якогось іншого невідомого покупця", - сказав Домбровскіс, додавши, що уряд прийме рішення з цього питання на початку травня.

Литва також думає про покупку у E.ON 38,9% акцій газотранспортної компанії Amber Grid. Німецькій компанії також належить 33,66% акцій естонської Eesti Gaas.

Latvijas Gaze з ринковою капіталізацією понад 370 мільйонів євро керує одним із найбільших в Європі підземних сховищ газу об'ємом 2,3 мільярда кубометрів.

Latvijas Gaze - єдиний в Латвії оператор з постачання, зберігання, розподілу та продажу природного газу. Загальна протяжність газопроводів компанії перевищує 1,2 тис. км розподільчих газопроводів - 4,8 тис. км. Підприємство забезпечує газом 443 тис. клієнтів у Латвії, Естонії, Литві та Росії.

Росія - єдиний постачальник газу в Латвію.



