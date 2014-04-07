Компанія Єремеєва знову порушила тендерне законодавство при продажу палива «Енергоатому»

Сайт «Державні закупівлі» опублікував повідомлення про те, що контрольована народним депутатом Єремєєвим компанія «Вог Аеро Джет» виграла тендер на поставку 1 тис. 672,5 тонни нафтопродуктів держпідприємству НАК «Енергоатом» на суму 24,4 млн грн.

Відповідно до тендерної документації, «Вог Аеро Джет» протягом 2014 року поставить «Енергоатому» 377,3 тонни бензину марки А-95 за 6,270 млн грн, 471,7 тонни бензину А-92 за 6,892 млн грн, а також 823,5 тонни дизельного палива за 11,265 млн грн.

При цьому в повідомленні сказано, що в тендері, окрім фірми-переможниці, брала участь ще одна підконтрольна Єремеєву компанія - «Укрпостач-Нафтотрейд». І це незважаючи на те, що законодавство забороняє брати участь у тендері відразу двом спорідненим компаніям.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня «Енергоатом» уклав договір з компанією «Вог Аеро Джет» на поставку 1 148 тонни нафтопродуктів на суму 10,7 млн грн.

При цьому, за інформацією порталу «Наші гроші», тендер на поставку палива проводився з порушеннями правил торгів. При акцепті пропозицій «Енергоатом» відібрав «Вог Аеро Джет» для поставки 1 148 тонн палива за 13,056 грн/тонна, проте в період між акцептом пропозиції та укладанням договору кількість дизельного палива зменшили до 822 тонни, а ціна залишилася колишньою. Разом з «Вог Аеро Джет» участь у тендері брали «Укрпостач-Нафтотрейд», а також «Будстандарт 2018», пропозиція якого була відхилена через невідповідність документації.

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Компанії Єремеєва порушують тендерне законодавство уже не один рік. Так, у грудні минулого року контрольована Єремеєвим компанія «Вог Аеро Джет» виграла тендер на поставу дизельного палива «Укрзализпостачу» на суму 2,62 млрд грн. Єдиним допущеним конкурентом цієї компанії була інша компанія Єремеєва - «Укрпостач-Нафтотрейд», яка з 2011 року, за інформацією сайту «Наші гроші», отримала замовлень від «Укрзалізниці» на 5,66 млрд грн.

У 2011 році Антимонопольний комітет звинуватив компанії Єремеєва у продажу пального за завищеними цінами.

У листопаді 2011 року СБУ провела обшук в офісі Єремеєва, розслідуючи постачання палива «Укрзалізниці» за завищеними цінами.

Компанії Єремеєва вже кілька років поспіль є основними постачальниками палива для держкомпаній і установ. І почувають себе впевнено за будь-якої влади: «тендерний успіх» прийшов до фірм чинного народного депутата ще в 2008 році, за часів прем'єрства Тимошенко, потім цей успіх був грунтовно закріплений при президенті Януковичеві. Незважаючи на революцію та зміну влади у 2014 році, компанії Єремеєва стабільно продовжують вигравати тендери на держзакупівлі.

Наприклад, із 2008 по 2014 роки компанії Єремєєва («Золотий екватор», «Континент Нафто Трейд», «Континіум-Галичина») виграли майже половину тендерів «Укрпошти» на поставку нафтопродуктів на суму 314,88 млн грн.