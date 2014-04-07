Компанія Єремеєва знову порушила тендерне законодавство при продажу палива «Енергоатому»
Компанія Ігоря Єремеєва «Вог Аеро Джет» вдруге за чотири останніх місяці виграла найбільший тендер на поставку палива оператору діючих атомних станцій України - компанії «Енергоатом», однак при цьому грубо порушила чинне законодавство.
Сайт «Державні закупівлі» опублікував повідомлення про те, що контрольована народним депутатом Єремєєвим компанія «Вог Аеро Джет» виграла тендер на поставку 1 тис. 672,5 тонни нафтопродуктів держпідприємству НАК «Енергоатом» на суму 24,4 млн грн.
Відповідно до тендерної документації, «Вог Аеро Джет» протягом 2014 року поставить «Енергоатому» 377,3 тонни бензину марки А-95 за 6,270 млн грн, 471,7 тонни бензину А-92 за 6,892 млн грн, а також 823,5 тонни дизельного палива за 11,265 млн грн.
При цьому в повідомленні сказано, що в тендері, окрім фірми-переможниці, брала участь ще одна підконтрольна Єремеєву компанія - «Укрпостач-Нафтотрейд». І це незважаючи на те, що законодавство забороняє брати участь у тендері відразу двом спорідненим компаніям.
Як повідомляв УНІАН, 4 березня «Енергоатом» уклав договір з компанією «Вог Аеро Джет» на поставку 1 148 тонни нафтопродуктів на суму 10,7 млн грн.
При цьому, за інформацією порталу «Наші гроші», тендер на поставку палива проводився з порушеннями правил торгів. При акцепті пропозицій «Енергоатом» відібрав «Вог Аеро Джет» для поставки 1 148 тонн палива за 13,056 грн/тонна, проте в період між акцептом пропозиції та укладанням договору кількість дизельного палива зменшили до 822 тонни, а ціна залишилася колишньою. Разом з «Вог Аеро Джет» участь у тендері брали «Укрпостач-Нафтотрейд», а також «Будстандарт 2018», пропозиція якого була відхилена через невідповідність документації.
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Компанії Єремеєва порушують тендерне законодавство уже не один рік. Так, у грудні минулого року контрольована Єремеєвим компанія «Вог Аеро Джет» виграла тендер на поставу дизельного палива «Укрзализпостачу» на суму 2,62 млрд грн. Єдиним допущеним конкурентом цієї компанії була інша компанія Єремеєва - «Укрпостач-Нафтотрейд», яка з 2011 року, за інформацією сайту «Наші гроші», отримала замовлень від «Укрзалізниці» на 5,66 млрд грн.
У 2011 році Антимонопольний комітет звинуватив компанії Єремеєва у продажу пального за завищеними цінами.
У листопаді 2011 року СБУ провела обшук в офісі Єремеєва, розслідуючи постачання палива «Укрзалізниці» за завищеними цінами.
Компанії Єремеєва вже кілька років поспіль є основними постачальниками палива для держкомпаній і установ. І почувають себе впевнено за будь-якої влади: «тендерний успіх» прийшов до фірм чинного народного депутата ще в 2008 році, за часів прем'єрства Тимошенко, потім цей успіх був грунтовно закріплений при президенті Януковичеві. Незважаючи на революцію та зміну влади у 2014 році, компанії Єремеєва стабільно продовжують вигравати тендери на держзакупівлі.
Наприклад, із 2008 по 2014 роки компанії Єремєєва («Золотий екватор», «Континент Нафто Трейд», «Континіум-Галичина») виграли майже половину тендерів «Укрпошти» на поставку нафтопродуктів на суму 314,88 млн грн.