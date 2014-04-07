Словаччина спростовує звинувачення про гальмування реверсу газу до України

Словаччина готова сприяти переговорному процесу між операторами газотранспортних систем Eustream і «Укртрансгаз» для реалізації реверсивних поставок природного газу в Україну, йдеться у повідомленні Міністерства економіки Словаччини.

«Словацька Республіка неодноразово по відношенню до української сторони, так само, як і Європейська комісія, підкреслювала своє позитивне ставлення до реалізації реверсивних поставок», - йдеться у повідомленні з посиланням на міністра економіки Словаччини Томаша Малатінські.

У повідомленні наголошується, що словацька сторона підтримує переговори між компаніями Eustream і «Укртрансгаз», проте відзначає якусь пасивність з українського боку у вирішенні даного питання.

Також міністерство називає заяви українських чиновників про недопуск їх фахівців на газовимірювальну станцію в Капушанах необгрунтованими і контрпродуктивними, що не сприяє швидкому вирішенню питання про організацію реверсивних поставок газу в Україну.

«Стосовно заяв української сторони слід зазначити, що компанія Eustream не помітила жодної зацікавленості з боку України у можливості відвідати словацькі газові об'єкти або компресорну станцію у Вельке-Капушанах», - йдеться у повідомленні з посиланням на міністра економіки Словаччини Томаша Малатінські.

«Нічим не підтверджені заяви на політичному рівні не сприяють зміцненню взаємної довіри, є контр продуктивними, і не прискорюють рішення, в якому зацікавлені обидві сторони», - цитує прес-реліз Малатінські.

У повідомленні наголошується, що на даному етапі важливо зосередитися на технічному аспекті організації реверсивних поставок газу і підписанні відповідного меморандуму, який на сьогодні відмовляється підписувати українська сторона.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики України Юрій Продан 3 квітня 2014 року звернувся до словацької сторони з різкою критикою, зазначивши, що питання реверсивних поставок газу з території цієї країни, як найбільшого альтернативного російському шляху імпорту «блакитного палива», практично не вирішується.

«На жаль, питання практично не вирішується зі словацького боку. Нас навіть не хочуть разом із словацькими фахівцями допускати на територію словацької газовимірювальної станції в Капушанах для того, щоб ми могли подивитися технічну документацію, подивитися фізично на ті трубопроводи, що можна зробити для того, щоб здійснювати реверс з території Словаччини», - сказав Продан.

За словами міністра, європейські газотрейдери повідомили українську сторону про можливість поставок з території Словаччини до 20 млрд кубометрів природного газу на рік.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, питання реверсивних поставок природного газу із Словаччини в Україну має виключно політичне підгрунтя.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставлений газ.

Водночас Україна, після різкого зниження в лютому закупівель російського газу у зв'язку із загостренням політичної кризи, з 1 березня удвічі збільшила добові обсяги імпорту цього виду палива.У 2013 році «Нафтогаз України» одержав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів.

У грудні минулого року Україна одержала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Раніше Україна одержувала газ також у реверсивному режимі з Польщі і Угорщини, і планувала підписати угоду про поставки газу із Словаччини до кінця грудня 2013 року.