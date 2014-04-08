Ситуація в Україні різко підвищила ціни на нафту

На світових торгах у вівторок, 8 квітня, ціни на нафту зростають у зв'язку з ситуацією в Україні.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні вже подорожчали на $0,32 - до $106,14 за барель, а ф'ючерси на WTI з поставкою в травні - на $0,60, до $101,04 за барель, передає Reuters.

Київ назвав захоплення адміністративних будівель у великих центрах Східної України "другою хвилею спецоперації Росії" проти країни і пообіцяв не допустити повторення кримського сценарію, посилюючи охорону порядку на російськомовному сході та закони проти сепаратизму.

Підвищення цін на нафту відбувається на тлі спаду на фондових ринках і ослаблення долара.

Американський фондовий індекс Nasdaq Composite за три останні сесії, включаючи понеділок, показав найсильніший спад з листопада 2011 року, а S&P 500 за цей же період впав на максимальну кількість пунктів з кінця січня.

Зростання цін на нафту стримується майбутнім відновленням постачань з портів Лівії, які можуть досягти 700 тис. барелів на добу.

Як відзначають аналітики, мова йде про один відсоток середньодобових світових поставок, хоч це і значний обсяг, але він не змінює картину в цілому.