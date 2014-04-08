США вирішили згорнути співпрацю з РФ за програмою ядерної безпеки через ситуацію в Україні

США планують згорнути співпрацю з РФ за оновленою програмою Нанна-Лугара, пов'язаної з ядерною безпекою, із-за ситуації навколо України, пише "Комерсант-Росія" з посиланням на представника Національної адміністрації США з ядерної безпеки Енн Харрінгтон.

Програма Нанна-Лугара з 1991 року передбачала допомогу США країнам колишнього СРСР з утилізації знятої з озброєння ядерної і хімічної зброї і засобів її доставки. Загальний бюджет програми, за даними газети, склав 8,79 мільярда доларів. У 2012 році МЗС Росії заявив, що пропозиції США про продовження програми більше не відповідають уявленням Москви про те, як має бути побудована співпраця в цій сфері. США висловили готовність обговорювати це питання.

У підсумку програму вирішили переробити, а натомість в червні 2013 року уклали тимчасове двосторонню рамкову угоду. Згідно якої, спільних проектів у РФ і США стало менше, а доступ інспекторів з США на ядерні об'єкти був обмежений. Тим не менш, країни зберегли співробітництво в галузі захисту ядерних матеріалів, їх утилізації, митного контролю, перетворення високозбагаченого урану на низькозбагачений, безпечного зберігання атомних підводних човнів.

Тепер всі ці проекти будуть заморожені. Гроші на них вже виключені з проекту бюджету Міненерго США на 2015 рік, а витрати на програму з Міжнародного співробітництва та захисту ядерних матеріалів (International Material Protection and Cooperation program) знижені на 27%.