ЄС покарає Росію за анексію Криму заморожуванням будівництва «Південного потоку»

Європейський Союз близький до того, щоб заморозити плани по завершенню будівництва газопроводу «Південний потік» по дну Чорного моря, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Daily Telegraph.

Вартість проекту складає $50 млрд. Як зазначає газета, припинення будівництва може стати першим серйозним «покаранням» Росії з боку ЄС за анексію Криму.

Інформація про такі плани Євросоюзу з'явилася завдяки витоку із зустрічі голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу з болгарськими політиками. Стверджується, що Баррозу зажадав від Болгарії не протидіяти новій політиці ЄС щодо проекту. «Ми просимо Болгарію бути дуже обережною», - наводить газета слова голови Єврокомісії.

За офіційними даними, плани будівництва «Південного потоку» все ще в силі, але ці коментарі Баррозу підтверджують чутки про те, що проект «політично мертвий», йдеться в статті.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - глобальний інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи в цілях диверсифікації маршрутів експорту природного газу і виключення транзитних ризиків через Україну. В кінці 2015 року по «Південному потоку» планувалася поставити перший газ. На повну проектну потужність газопровід повинен був вийти в 2018 році.

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна протяжність чорноморської ділянки складе більше 930 км, максимальна глибина - понад 2 км.

Сухопутна ділянка газопроводу протяжністю близько 1455 км пройде через території Болгарії, Сербії, Угорщини та Словенії до Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відводи у Хорватію та Сербію.