Україна просить у Словаччини доступу до її газотранспортних мереж

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України звернулося до Словацької Республіки з проханням організувати прозорий розгляд можливостей доступу до газотранспортних мереж, які належать словацькому операторові Eustream, зазначається у повідомленні міністерства.

«Міністерство енергетики і вугільної промисловості України вітає і підтримує позитивне ставлення Міністерства економіки Словацької Республіки до організації поставок газу з країн ЄС до України через територію Словаччини», - наголошується в повідомленні.

«Українська сторона також вітала б підтвердження цієї позиції реальними кроками, спрямованими на організацію реверсного потоку природного газу до України або організації поставок за схемою заміщення», - зазначається у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що українська сторона також підтримує стандартний підхід у наданні доступу європейським трейдерам до газотранспортної мережі Словацької Республіки відповідно до норм ЄС.

«Навіть зважаючи на важливість і неординарність існуючого моменту, ми не вимагаємо ніякого особливого підходу до вирішення цього питання», - зазначається у повідомленні.

«Одночасно, усвідомлюючи повноту відповідальності наших урядів за стабільне і надійне забезпечення природним газом споживачів, як України, так і ЄС, ми просимо організувати прозорий розгляд можливостей доступу до газотранспортних мереж, які належать Eustream», - наголошується у повідомленні.

«Ми, як ніхто інший, зацікавлені в тому, щоб не витрачати час. Українська сторона багато разів пропонувала розпочати розгляд усіх наявних технічних можливостей для організації поставок з компресорної станції «Вельке Капушани», - зазначається у повідомленні. - Тому ми не можемо погодитися з висновком словацької сторони щодо відсутності зацікавленості відвідати цю компресорну станцію. Навпаки, пропозиція безпосередньо проробити можливості поставок саме на газокомпресорній станції «Вельке Капушани», а також на станції «Ужгород» неодноразово адресувалася словацькій стороні».

Міненерговугілля також запропонувало створити «цільову групу», зокрема за участю представників Єврокомісії, завданням якої буде вироблення швидкого і дешевого варіанту реверсних поставок.

Крім того, міністерство вказує словацькій стороні на те, що не має принципових заперечень проти підписання меморандуму про реверсні поставки.

«Просимо розглядати це звернення як підтвердження готовності негайно, починаючи з 8 квітня поточного року, розпочати спільну роботу фахівців безпосередньо на станціях «Вельке Капушани» і «Ужгород», - зазначається у повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки Словацької Республіки називає заяви українських чиновників про недопуск їх фахівців на газовимірювальну станцію у Капушанах необґрунтованими і контрпродуктивними, що не сприяє швидкому вирішенню питання про організацію реверсних поставок газу до України.

Реакція словацької сторони стала наслідком заяви міністра енергетики України Юрія Продана про те, що питання реверсних поставок газу з території Словаччини, як найбільшого альтернативного російському шляху імпорту «блакитного палива», практично не вирішується.

«На жаль, питання практично не вирішується зі словацького боку. Нас навіть не хочуть разом зі словацькими фахівцями допускати на територію словацької газовимірювальної станції у Капушанах для того, щоб ми могли подивитися технічну документацію, подивитися фізично на ті трубопроводи, що можна зробити для того, щоб здійснювати реверс з території Словаччини», - сказав Продан.