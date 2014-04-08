Голова «Укртрансгазу» подав у відставку через "вишки Бойка"
6 березня екс-глава держкомпанії «Чорноморнафтогаз» Валерій Ясюк очолив компанію «Укртрансгаз»
Голова правління держкомпанії «Укртрансгаз» Валерій Ясюк, який був усунутий Генеральною прокуратурою від виконання посадових обов'язків на час розслідування його можливої причетності до закупівель так званих «вишок Бойка», подав у відставку. Про це говориться в повідомленні «Укртрансгазу».
«Навколо мого призначення керівником «Укртрансгазу» почалися спекуляції, це було використано як привід для інформаційної атаки проти нової влади. Я не хочу давати жодних, навіть штучних приводів для дискредитації уряду, особливо в такий важкий для країни час. Тому я написав заяву про звільнення з посади голови правління ПАТ «Укртрансгаз», – цитує Ясюка прес-служба компанії.
Згідно з повідомленням «Укртрансгазу», Генеральна прокуратура України визнала колишнього голову держкомпанії «Чорноморнафтогаз» Валерія Ясюка не причетним до будь-яких корупційних дій. Компанія посилається на відповідь Генпрокуратури на запит Кабінету міністрів щодо дотримання законності під час придбання плавучих бурових установок.
Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2014 року екс-голова держкомпанії «Чорноморнафтогаз» Валерій Ясюк очолив компанію «Укртрансгаз». Проте за два дні його було усунуто Генпрокуратурою за підозрою в участі в закупівлях так званих «вишок Бойка».
Довідка УНІАН. ПАТ «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.
100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».