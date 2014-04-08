"Газпром" може перешкодити реверсу газу до України з ЄС

Європа здатна розпочати постачання газу до України протягом декількох годин після готовності інфраструктури, але для цього може знадобитися дозвіл Газпрому, повідомляє "Рейтер".

Післярізкого підвищення ціни російського газу для України Київ почав переговори з Євросоюзом про можливості використання газопроводів, призначених для постачання Європи, для протилежної мети - поставок газу до України.

Словаччина знаходиться в найбільш зручному положенні для постачання України, але розворот потоків за чотирма газопроводами, доставляє російський газ, порушить умови контрактів з Газпромом, повідомив представник словацького оператора газопроводів Eustream.

"Для реверсу потоку необхідно зупинити поставки зі сходу на захід в одній з (чотирьох) магістралей, але для цього потрібен дозвіл Газпрому. Газпром на це не згоден, так що такий варіант не розглядається", - сказав він.

Глава Газпрому Олексій Міллер засумнівався в законності розвороту газових потоків у бік України. Російська газова монополія зможе відстежити напрямок газу, тому що для постачань до України Словаччині доведеться встановити вимірювальне обладнання. За словами джерела в галузі, це, а також необхідні технічні зміни, обійдуться Словаччини в 20 мільйонів євро.

Словаччина розглядає можливість постачання до України близько 10 мільярдів кубометрів на рік, що становить 18 відсотків українського споживання, сказав представник Eustream. Компанія разом з українським Укртрансгазом намагається забезпечити початок поставок до зими і вже побудувала компресорну станцію.

Представники Норвегії та Нідерландів, великих європейських виробників газу, раніше повідомили, що не зможуть значно збільшити поставки в Європу або почати забезпечувати Україну в разі відключення російського газу.

Країни ЄС вже більше десяти років практикують двостороннє використання газопроводів. Наприклад, бельгійський оператор газопроводів і газових сховищ Fluxys Belgium, здатний розвертати потоки з 1998 року, коли був відкритий газопровід між бельгійським містом Зеебрюгге і Бектоном у Великобританії. Перемикання магістралі з імпорту на експорт і назад займає пару годин, сказав представник Fluxys.

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