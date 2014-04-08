"Газпром": Україна нічого не заплатила за березневий газ

"Нафтогаз України" нічого не перерахував за поставлений у березні російський газ, повідомили ИТАР-ТАСС у "Газпромі". Термін розрахунків за поставлений минулого місяця газ закінчився 7 квітня.

Виходячи з вартості газу для України в першому кварталі 2014 року у розмірі $268,5 за 1 тис. куб. м, "Нафтогаз" імпортував у березні близько 1,8 млрд куб. м на суму $500 млн.

За словами голови правління «Газпрому» Олексія Міллера, борг на постачання газу зростає щомісяця, а збирання платежів, що становило раніше десь близько 50%, сьогодні скоротилося до 20%. У результаті, за його словами, "борг України перед Росією до кінця року ще збільшиться на $5,6 млрд".

"У грудні минулого року досягнута домовленість про надання Україні знижки, ціна була знижена до $268,5 за 1 тис. куб. м. надавалася Знижка з урахуванням того, що Україна сплатить борги за газ і буде повністю оплачувати поточні поставки.

При цьому чітко було прописано, що в разі, якщо Україна не виконує свої зобов'язання, то знижка на газ на другий квартал не надається", - зазначив глава "Газпрому" в інтерв'ю телеканалу НТВ.

Міллер пояснив причини скасування іншої знижки, теж в $100 за 1 тис. куб. м. Вона пов'язана з денонсацією Харківських угод. Закон про це був підписаний президентом РФ 2 квітня. "За період дії Харківських угод сума знижки у цілому становила $11,4 млрд. Це та сума, яку недоотримав російський уряд, яку недоотримав російський бюджет.

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