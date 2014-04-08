Антимонопольний комітет: ціни на бензин завищені більше ніж на 1 грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вважає роздрібні ціни, які сьогодні склалися на ринку нафтопродуктів, завищеними більш ніж на 1 грн, повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з розрахунками комітету, за умови існування жорсткої конкуренції ціни на бензин і дизпаливо мають бути нижчими на 1 грн. Водночас відомство відзначає прояв зловживань ринковою владою, що забезпечує учасникам ринку додатковий прибуток у «сотні мільйонів гривень на місяць».

«Учасники ринку підвищували ціни на моторні бензини і дизельне паливо практично одночасно і встановлювали їх на однаковому або близькому за розміром рівні», - зазначається у повідомленні АМКУ з посиланням на результати досліджень, проведених у лютому-березні 2014 року.

«Разом з об'єктивними чинниками, які спричиняють зростання цін на паливо, зокрема зміну курсу долара і євро, існують ознаки прояву зловживання ринковою владою і узгодження конкурентної поведінки», - наголошується у повідомленні.

При цьому Антимонопольний комітет рекомендував учасникам ринку світлих нафтопродуктів вжити заходів зі встановлення роздрібних цін на моторні бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку.

«Про результати розгляду рекомендацій вказані суб'єкти господарювання зобов'язані повідомити комітет у десятиденний термін», - підкреслюється в повідомленні.

У відомстві також нагадали, що у 2011 році Антимонопольний комітет був змушений притягати до відповідальності низку компаній за аналогічні дії.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, зростання цін на паливо в Україні викликане девальвацією гривні, оскільки значну частину нафтопродуктів країна імпортує.

Курс гривні до долара з початку 2014 року просів на 37%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%.

У вівторок, 8 квітня, станом на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,65000/11,8000 грн/дол.

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