Продан розповів про загрозу припинення Росією поставок газу Україні і ЄС

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що існує реальна можливість припинення постачань російського газу Україні і Європі через незгоду Києва і Москви щодо нової ціни на російський газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Продан заявив після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Проти України розгорнуто економічну війну. Нова ціна - майже 500 доларів за тисячу кубометрів - не може бути прийнята Україною. Виникає загроза припинення поставок російського газу Україні і відповідно Європі. Можливості України щодо підтримки транзиту газу не безмежні", - сказав Продан журналістам.

За його словами, Україна вважає, що 100-доларова знижка за перебування Чорноморського флоту Росії у Криму має діяти і в подальшому. "Ми не визнаємо той факт, що Чорноморський флот дислокується на території Росії. Він знаходиться на территиории України та узгоджена раніше флотська знижка повинна діяти і надалі", - сказав Продан.

Продан сказав також, що Київ не розуміє, чому перестали діяти угоди за ціною на газ, досягнуті в грудні минулого року між Україною та Росією за президентства Віктора Януковича, коли ціна в 2014 році була встановлена на рівні 268,5 доларів за тисячу кубометрів газу.

"Нинішня ціна - несправедлива, неринкова, неэкономическая. Домовилися у 2013-му році про 268,5 доларах, і ніяких підстав для різкого підвищення ціни на газ для України з 1 квітня немає. Чому зараз не можна працювати за старими домовленостями?" - запитав Продан.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня глава Мінфіну України Олександр Шлапак зазначав, що Мінфін очікує підвищення ціни на газ, який імпортується з Росії, до 487 доларів за тисячу кубометрів після денонсації угод між Україною і Росією про базування Чорноморського флоту в Криму. При цьому він підкреслив, що Україна не визнає денонсації харківських угод таким чином, як вони денонсуються, і в цьому випадку має право говорити про денонсацію, наприклад, газових угод 2009 року.

3 квітня голова «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим заявив, що уряд Російської Федерації у зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною щодо Чорноморського флоту, зокрема харківських угод, скасував пільгове мито на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.

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