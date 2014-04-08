Кабмін пропонує збільшити плату за користування надрами при видобутку нафти

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити ставки плати за користування надрами при видобутку нафти на глибині до 5 км, до 45% з 39%.

Відповідна ініціатива уряду закріплена в проекті закону №4647, зареєстрованому Кабміном у парламенті 7 квітня.

Також уряд пропонує парламенту збільшити ставки плати за надра для нафти, що залягає на глибині понад 5 км, до 21% з 18%.

«Реалізація цього акту надасть можливість одержання додаткових надходжень до зведеного бюджету», - говориться в документі.

Крім того, Кабмін пропонує: скасувати звільнення від податку на прибуток доходів інститутів спільного інвестування; скасувати звільнення від нарахування і сплати авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів інститутами спільного інвестування; врегулювати норми податкового і бюджетного законодавства в частині зарахування коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до загального фонду державного бюджету; перенести термін введення нових ставок акцизного податку на алкогольні напої; повернути скасовану норму про обов'язкове використання частки вітчизняної сировини для виробництва коньяків.

Крім того, пропонується, починаючи з 1 травня 2014 року, обмежити дію звільнення від ПДВ операцій з ввезення на митну територію України природного газу, надавши право на таке звільнення лише держкомпанії «Нафтогаз України».

За даними Кабміну, реалізація запропонованих норм дозволить одержати в 2014 році додаткові надходження до зведеного бюджету України в сумі близько 2,1 млрд грн, а також залучити до бюджету в 2015 році близько 2,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком на 5,4% – до 2,17 млн. тонн.

За підсумками 2012 року видобуток нафти скоротився на 5,4% – до 2,293 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є дочірні компанії НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.

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