Кабмін пропонує збільшити плату за користування надрами при видобутку нафти
Реалізація зазначеного акта надасть можливість отримання додаткових надходжень до зведеного бюджету.
Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити ставки плати за користування надрами при видобутку нафти на глибині до 5 км, до 45% з 39%.
Відповідна ініціатива уряду закріплена в проекті закону №4647, зареєстрованому Кабміном у парламенті 7 квітня.
Також уряд пропонує парламенту збільшити ставки плати за надра для нафти, що залягає на глибині понад 5 км, до 21% з 18%.
«Реалізація цього акту надасть можливість одержання додаткових надходжень до зведеного бюджету», - говориться в документі.
Крім того, Кабмін пропонує: скасувати звільнення від податку на прибуток доходів інститутів спільного інвестування; скасувати звільнення від нарахування і сплати авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів інститутами спільного інвестування; врегулювати норми податкового і бюджетного законодавства в частині зарахування коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до загального фонду державного бюджету; перенести термін введення нових ставок акцизного податку на алкогольні напої; повернути скасовану норму про обов'язкове використання частки вітчизняної сировини для виробництва коньяків.
Крім того, пропонується, починаючи з 1 травня 2014 року, обмежити дію звільнення від ПДВ операцій з ввезення на митну територію України природного газу, надавши право на таке звільнення лише держкомпанії «Нафтогаз України».
За даними Кабміну, реалізація запропонованих норм дозволить одержати в 2014 році додаткові надходження до зведеного бюджету України в сумі близько 2,1 млрд грн, а також залучити до бюджету в 2015 році близько 2,6 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком на 5,4% – до 2,17 млн. тонн.
За підсумками 2012 року видобуток нафти скоротився на 5,4% – до 2,293 млн. тонн.
Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є дочірні компанії НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.
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