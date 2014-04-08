Продан: домовленості з «Газпромом» заважають Словаччині постачати газ в Україну

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що Словаччина через домовленості з російською компанією "Газпром" не може повною мірою здійснити реверсні поставки газу в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Продан заявив журналістам після переговорів зі представниками Словаччини у Брюсселі, в яких також брав участь комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

"Польща й Угорщина відкриті для реверсу. Ми приділили увагу Словаччині. Зустріч зі словацькими представниками показала, що тут питання не технічне, а більше зав'язане на домовленості з "Газпромом". Нам було заявлено, що існуючі договори не дозволяють у повній мірі здійснити реверс", сказав Продан.

Він додав, що Україна запропонувала поїздку українських експертів на схід Словаччини для вивчення технічних аспектів реверсних поставок газу, але натомість словацька сторона запропонувала провести зустріч експертів двох країн наступного тижня у Братиславі.

"Словацька компанія-оператор Eustream заявила, що питання - у законодавчій і договірній сфері (з "Газпромом")", - пояснив Продан.

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Україна планує отримувати зі Словаччини газ в обсягах до 10 мільярдів кубометірв на рік, а з Угорщини і Польщі -- по мільярду кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що Україна має договір з німецьким трейдером RWE щодо поставок газу в обсязі до 5 млрд кубометрів, а із Словаччини Україна може одержати близько 10 млрд кубометрів.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставлений газ.

Водночас Україна, після різкого зниження в лютому закупівель російського газу у зв'язку із загостренням політичної кризи, з 1 березня удвічі збільшила добові обсяги імпорту цього виду палива.

У 2013 році «Нафтогаз України» одержав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна одержала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Раніше Україна одержувала газ також у реверсивному режимі з Польщі і Угорщини, і планувала підписати угоду про поставки газу із Словаччини до кінця грудня 2013 року.