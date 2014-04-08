Moody's слідом за суверенним знизило рейтинг ДТЕК

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service услід за суверенним рейтингом України знизило кредитний рейтинг найбільшого приватного енергетичного холдингу ДТЕК до рівня «Caa22 з «Саа1» з негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

«Дії Moody's зумовлені зниженням рейтингу державних євробондів України до рівня «Caa3» з «Caa2», - йдеться в повідомленні.

Раніше причиною зниження державних рейтингів України Moody's називало ескалацію політичної кризи в Україні на тлі анексії Криму, тяжке становище у сфері державних фінансів на тлі зростання цін на газ, а також очікуване зростання державного боргу, який за підсумками 2014 року може становити до 60% ВВП.

Попереднє зниження рейтингу країни Moody’s здійснило в лютому – на тлі ескалації соціальної і політичної напруги в країні, підвищеного ризику різкого зростання потреб у зовнішній ліквідності і непередбачуваності зовнішньої підтримки з боку Росії. При цьому негативний прогноз агентства зумовлювався високим ризиком зовнішньої ліквідності навіть в умовах надання фінансування з боку Росії відповідно до озвученого плану. У Moody's не чекали, що в середньостроковій перспективі ситуація в Україні могла б змінитися в кращий бік.