Туск заявив, що без України енергетичне співтовариство ЄС не має сенсу

Україна має стати частиною енергетичного співтовариства Європейського Союзу, створення якого лобіює польська влада для зменшення енергетичної залежності від Росії.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив глава польського уряду Дональд Туск сьогодні після спеціального засідання Ради міністрів Польщі під головуванням президента країни Броніслава Коморовського, на якому обговорювалося питання України.

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"Концепція енергетичного співтовариства (Європейського Союзу – УНІАН) матиме сенс лише тоді, коли вдасться - наскільки це можливо - включити до нього Україну, – сказав Туск. – Цим ми займатимемося в найближчі тижні".

Раніше після захоплення українського Криму Росією, яка на третину забезпечує потреби Євросоюзу в газі, Туск виступив з ідеєю створення енергетичного співтовариства, яке б купувало російський газ для всіх 28 країн європейського об'єднання.

Зараз кожна країна окремо веде переговори з російським "Газпромом" і купує газ за різними цінами: дешевше за все паливо з Росії обходиться найбільш впливовій в Євросоюзі Німеччині. Близько половину зі всього газу, який Росія поставляє до Європи, транспортується через газотранспортну систему України.