В Україні значно зріс тариф на тепло для бюджетників і бізнесу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), збільшила з 1 квітня 2014 року тариф на тепло для бюджетних установ і комерційних споживачів на 41% і 20% – до 850 грн/Гкал і 825 грн/Гкал (без ПДВ) відповідно.

Як повідомляє прес-служба регулятора, відповідне рішення ухвалене на відкритому засіданні Нацкомпослуг 31 березня.

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«Нацкомпослуг відкоригувала тарифи на теплову енергію на паливну складову, через зростання ціни на природний газ для потреб ТКЕ, адже в структурі середнього тарифу на теплову енергію для бюджетних та інших споживачів вартість газу становить понад 80%», – сказано у повідомленні регулятора.

При цьому у Нацкомпослуг відзначили, що ціна на природний газ у другому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом поточного року зросла на 58% для бюджетних установ – до 4387 грн/тис. куб. м, а для інших споживачів - на 27%, до 4387 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

Раніше Кабмін постановою №81 від 25 березня рекомендував Нацкомпослуг підвищити тарифи на теплову енергію і гаряче водопостачання для населення у середньому на 40% з липня 2014 року, а також розглянути питання підвищення тарифів для населення до кінця березня-2014.

Кабмін також рекомендував Нацкомпослуг надалі коригувати тарифи на тепло і гаряче водопостачання для населення, залежно від вартості газу.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 року. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.