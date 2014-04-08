У Мінекології не знають, чи потрібні сонячні електростанції в чорнобильській зоні

Міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник не бачить перспективи будівництва сонячних електростанцій (СЕС) у чорнобильській зоні відчуження, яке мала намір почати компанія Vipiemme Solar SRL (Італія) цього року.

Про це на брифінгу повідомив журналістам міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник.

«Я жив у місті Прип'ять. Звичайно, сонце там було, але не так багато, як у Криму, для того, щоб цей проект працював. Тобто тут потрібне належне економічне обґрунтування», - сказав Мохник.

За його словами, проблемами при можливому будівництві СЕС можуть бути зношені енергомережі, до яких необхідно підключати станцію, а також безпека здоров'я людей, що працюють в умовах підвищеного радіаційного фону.

«Питання будівництва сонячної електростанції - УНІАН) був тільки в планах. Тобто на сьогодні в міністерстві немає чіткого доручення, щоб це виконати», - сказав міністр.

При цьому він не повідомив про подальші плани міністерства співпрацювати з Vipiemme Solar.

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Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством України з управління зоною відчуження та компанією Vipiemme Solar SRL був підписаний меморандум, що передбачав установку сонячних панелей потужністю до 0,5 МВт у зоні відчуження.

Попередній глава мінекології Олег Проскуряков зазначав, що підписання меморандуму є початком плідної співпраці з компанією, яка хотіла почати будівництво СЕС в 2014 році.

Довідка УНІАН. Vipiemme Solar відповідає за розвиток сонячної енергетики в структурі групи Vipiemme SPA, основною спеціалізацією якої є виробництво свинцевих акумуляторів для транспорту.