Угорщина здатна забезпечити реверс газу в Україну - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представницю фірми Едіну Лакатош.

«У FGSZ з березня 2013 є всі технічні й правові передумови для передачі природного газу в Україну. Ця передача завжди відбувається через окремий газопровід», - заявила вона.

Лакатош пояснила, що пропускна здатність згаданого окремого трубопроводу становить 16,8 мільйона кубометрів на добу (6,1 мільярда на рік).

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Для подання газу постачальник повинен зарезервувати пропускну здатність на угорсько-українському кордоні у відповідності з контрактом на пересилання газу з українським партнером. У такому випадку FGSZ «надасть необхідну пропускну здатність з урахуванням доступної пропускної здатності, у відповідності з діючими правовими нормами».

Можливість для фізичного реверсу існує і в Польщі, де для прокачування газу на схід може бути використаний газопровід, що йде через Хермановіце. Його пропускна спроможність складає 4,8 мільйона кубометрів на добу (1,8 мільярда на рік). Якийсь час цей газопровід використовувався для поставок газу від німецької RWE. У 2014 році, як випливає з інформаційної системи польського газопровідного оператора GAZ-SYSTEM, газопровід не використовувався.