У найближчі дні в Криму може відбутися бензиновий колапс

У найближчі дні в Криму може початися бензинова криза. Нафтотрейдери кажуть, що запобігти паливному колапсу не в змозі, передають "Новини Криму".

Зараз на АЗС розпродають залишки, завезені з материкової України. «На сьогодні ми маємо по різних видах палива від 6 до 10 днів запасу. Зараз поки ще у нас є можливість, щоб не допустити дефіциту, використовувати ті нафтопродукти, які раніше надійшли в Крим», - заявив представник самопроголошеної влади півострова Вадим Жданов.

Залізницею бензин вже не завозять. Якщо доставляти паливо на півострів машинами, ціна на нього зросте ще більше. Вже зараз літр 95-го бензину коштує майже 14 гривень. А постачання палива з Росії поки що не налагоджено.

«Основні причини об'єктивні - у нас немає форми платежів з Російською Федерацією, немає рублевих рахунків. Ми ще не відпрацювали логістику цих поставок, звідки і що, це нове для нас, не тільки операторів, але і наших російських партнерів», - зізнався директор паливно-енергетичної компанії Ленур Сеттаров.