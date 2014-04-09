Статдані зі США обвалили ціни на нафту

На світових торгах в середу, 9 квітня, ціна на нафту знижуються на тлі несподівано різкого підвищення запасів нафти в США, передає Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $0,11 - до $107,56 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,29, до $102,27 за барель.

За даними Американського інституту нафти, запаси палива в США виросли на 7,1 мільйона барелів минулого тижня при прогнозі підвищення на 1,3 мільйона.

Управління енергетичної інформації США підвищило прогноз зростання світового споживання нафти цього року до 1,23 мільйона барелів на добу, але знизило прогноз зростання споживання в 2015 році до 1,36 мільйона.

Чинить тиск на ринок і ситуація в Україні. Як відзначають аналітики, напружені відносини Заходу з Росією можуть призвести до несподіваних наслідків. Але ціни зараз на ринку завищені, найімовірніше, вони ослабнуть: вартість Brent може опуститися до $106 за барель, і цей сорт буде торгуватися приблизно на $8 дорожче американського еталона.