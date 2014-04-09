ЗМІ: Сьогодні Росія може вирішити припинити поставки газу в Україну

Президент Володимир Путін сьогодні проведе нараду з керівництвом уряду, в ході якого буде обговорюватися "екстраординарна ситуація, що складається в економічному співробітництві з Україною, у тому числі у сфері енергодіалогу", заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, повідомляє "КоммерсантЪ".

Пан Пєсков уточнив "Комерсанту", що на нараді обговорюватиметься питання поставок газу в Україну у світлі несплати за газ. Відповідаючи на питання, чи ухвалене вже рішення про обмеження поставок, Дмитро Пєсков відповів: "Якби було ухвалене, нічого було б проводити нараду".

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Джерело "Ъ" в уряді не виключає, що на нараді буде піднято питання про призупинення поставок російського газу в Україну. Інший співрозмовник "Ъ" згоден, що така можливість існує, але багато варіантів". Наприклад, поставки можуть бути припинені не відразу, "Газпрому" спочатку доручать розглянути питання про переведення "Нафтогазу України" на передоплату з 1 травня. У російської монополії є така можливість, оскільки "Нафтогаз" не погасив у термін платіж за березень, а його загальний борг зріс до $2,2 млрд. У "Газпромі" ситуацію не коментують.