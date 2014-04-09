Сепаратисти Криму віддадуть "Газпрому" ділянки на шельфі Чорного і Азовського морів

Самопроголошений уряд Криму готовий передати "Газпрому" вуглеводневі ділянки на шельфі Чорного і Азовського морів.

Про це повідомив журналістам заступник голови ради міністрів Криму Микола Янакі, передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, уряд Криму виступає за те, щоб ділянки на суші Криму залишилися в республіканській власності, при цьому ділянки на шельфі він готове передати в управління російських компаній.

Янакі також уточнив, що нинішні власники ліцензій на шельфові родовища повинні будуть їх переоформити відповідно до російського законодавства.

"Буде термін, коли ці ліцензії можна буде перереєструвати", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму в кінці березня 2014 року самопроголошена влада оголосила про націоналізацію українських державних підприємств, що знаходяться на території півострова, і їхній перехід в російську власність.

Юридичний статус націоналізованих підприємств залишається невизначеним, оскільки ні українська влада, ні міжнародна спільнота не визнали відділення Криму.

Зокрема, розпущений Верховною Радою України кримський парламент прийняв рішення визнати власністю Криму майно держкомпаній «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (Феодосія) та «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь), включаючи континентальний шельф.

За словами в.о. президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова, найближчим часом Україна буде мати юридичну позицію щодо компенсації Росією збитку від окупації Криму.

Міністерство екології та природних ресурсів України оцінило ринкову вартість втраченої для України матеріально-сировинної бази в Автономній Республіці Крим у 126,8 млрд грн.

