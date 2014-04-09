Сербія відмовляється віддавати "Газпрому" весь прибуток від роботи нацкомпанії NIS

Влада Сербії вважає неправильним віддавати весь прибуток від діяльності національної нафтокомпанії NIS (56% належить "Газпром нафті" ) в розпорядження російських партнерів, заявив перший віце-прем'єр в технічному уряді країни Олександр Вучич, передає РІА "Новости".

"Ви робите 380 мільйонів євро прибутку. Ми знаємо, що ви це зробили, використовуючи в основному нашу вітчизняну нафту, а не завдяки незвичайним і геніальним управлінським результатам. Якщо сербська частка в NIS становить 29%, то, вибачте, чому всі гроші відправляються в розвиток? Чому кожен рік весь прибуток забираєте ви?", - сказав Вучич в ефірі сербського телеканалу РТС, торкаючись відносин з російським партнером по NIS.

За його словами, Сербії необхідно залишити її частку прибутку або направляти ці кошти в рахунок погашення багатомільйонного боргу, який має національна газова компанія "Сербіягаз" перед російським "Газпромом" .

"Ми ще не вступили в ці переговори, але ми це зробимо", - сказав Вучич. Політик підкреслив, що Сербія в дуже добрих і дружніх відносинах з РФ, але це не означає, що тут не повинні піклуватися про свої гроші і своїх громадян.

NIS - одна з найбільших вертикально інтегрованих нафтогазових компаній південно-східної Європи. Основні акціонери - "Газпром нафта" і уряд Сербії. За даними звітності за 2013 рік, компанія порівняно з 2012 роком збільшила чистий прибуток на 6,3% - до 571,6 мільйона доларів (понад 400 мільйонів євро). Обсяг інвестпрограми склав 673,183 мільйона доларів (близько 500 мільйонів євро), що на 6% більше розміру капітальних вкладень попереднього року.

Нинішній уряд Сербії має статус технічного, так як в березні в країні були проведені позачергові парламентські вибори, за підсумками яких новий склад кабінету ще не був сформований. Очікується, що Олександр Вучич, партія якого перемогла на виборах за явною перевагою, стане наступним прем'єр-міністром країни.