Україна припинила закачування російського газу в свої підземні сховища

Україна, яка намагається домовиться з російським газовим монополістом "Газпромом" про повернення ціни на газ на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів, на сьогоднішній день припинила закачування російського газу в свої підземні сховища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу перед засіданням Кабінету міністрів заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

"Ми газ на сьогоднішній день не закачуємо. У нас ще є час здійснити відповідне закачування", - сказав Продан.

Також міністр зазначив, що українську сторону не задовольняє той рівень ціни на газ, який був встановлений "Газпромом" із 1 квітня, й Україна вестиме переговори з російською стороною про повернення старої ціни, яка була в першому кварталі 2014 року.

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Продан повідомив, що за березневі поставки газу українська сторона не розрахувалася, борг становить понад 550 млн дол.

“За березень місяць ми поки не розрахувалися”, - сказав він.

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