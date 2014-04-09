«Укрінтеренерго» після дворічної перерви відновить експорт електроенергії в ЄС

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», після дворічної перерви, повернеться до експорту електроенергії до Словаччини, Угорщини і Румунії.

Про це свідчать результати щомісячного аукціону з доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України, який був організований держкомпанією «Укренерго» 8 квітня 2014 року.

Згідно з повідомленням, «Укрінтеренерго» дістала доступ на травень до пропускної спроможності міждержавного перетину, потужністю 150 МВт, в напрямі «Острів Бурштинської ТЕС» - енергосистеми Словаччини, Угорщини і Румунії.



Крім цього, «Укрінтеренерго» отримала доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину, потужністю 75 МВт, у напрямку Молдови.

Інший учасник аукціону, компанія «Східенерго», що входить до структури найбільшого енергохолдингу України ДТЕК, придбала доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 1,175 Гвт у напрямі Молдови і Білорусі для експорту електроенергії в травні 2014 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку дістають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

За підсумками 2010 року частка ДТЕК у загальному обсязі експорту становила лише 28,6%. За підсумками 2011 частка держави у загальній структурі експорту становила 20,85%, частка ДТЕК - 79,15%. З 2012 року ДТЕК зайняв монопольне становище на ринку експорту електроенергії, витіснивши тим самим держкомпанію «Урінтеренерго», яка займалася експортними поставками з 1993 року.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) бізнесмена Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що складають вертикально інтегрований ланцюжок з видобування і збагаченню вугілля, виробництва і реалізації електроенергії.

«Укрінтеренерго» є державним оператором експорту електроенергії з України. Компанія у різний час здійснювала поставки електроенергії до всіх країн, що межують з Україною.