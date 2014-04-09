Україна за 3 місяці знизила імпорт російського газу на 14%

Україна за січень-березень 2014 року скоротила імпорт російського газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14% - до 6,1 млрд куб. м, йдеться у повідомленні оператора української газотранспортної системи «Укртрансгаз».

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«За оперативними даними центрального диспетчерського департаменту ПАТ «Укртрансгаз», у січні-березні 2014 року до ГТС надійшло 6,1 млрд куб. м газу, що майже на 14% менше від фактичних показників 2013 року. Торік цей показник становив 7,07 млрд куб. м газу», - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що імпорт газу в березні поточного року становив 1,9 млрд куб. м, що на 15% менше, ніж у березні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Україна, яка намагається домовиться з російським газовим монополістом "Газпромом" про повернення до ціни на газ до рівня 268,5 дол. за тисячу кубометрів, на сьогодні припинила закачування російського газу в свої підземні сховища.

За березневі поставки газу українська сторона не розрахувалася, борг становить понад 550 млн дол.

За даними Міненерговугілля, Україна у 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.