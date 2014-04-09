Росія лякає, що через реверс в Україну перестане поставляти газ до ЄС

Організація реверсних поставок зі Словаччини або Угорщини в Україну призведе до припинення газових поставок із Росії до країн Євросоюзу, вважає постпред РФ при ЄС Володимир Чижов.

"Ми чуємо багато розмов щодо організації реверсного потоку. Але якщо говорити простою, не технологічною мовою, то по одній і тій же трубі не можна одночасно качати газ у дві сторони. Тому спроба організації реверсу, зі Словаччини чи Угорщини, на Україну, буде означати, що потік зі сходу на захід перестане йти. Тобто, в Євросоюз потік припиниться", - заявив постпред російським журналістам, пишуть РІА Новости.

За його словами, це буде порушенням існуючих контрактів з "Газпромом".

"Технологічно це можливо. Але економічно це буде коштувати значно дорожче, як свідчать оцінки незалежних експертів. Це буде коштувати, мінімум, на 15-20% дорожче, ніж той газ, який надходить в Україну з Росії навіть за нинішніми сьогоднішніми цінами", - зазначив Чижов.

Крім того, він підкреслив, що "треба брати до уваги заяву представників словацького уряду про те, що вони проти такого варіанту".

Читайте такожВ Європі готують Меморандум щодо реверсу газу до України

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що Україна має договір з німецьким трейдером RWE щодо поставок газу в обсязі до 5 млрд кубометрів, а із Словаччини Україна може одержати близько 10 млрд кубометрів.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставлений газ.

Водночас Україна, після різкого зниження в лютому закупівель російського газу у зв'язку із загостренням політичної кризи, з 1 березня удвічі збільшила добові обсяги імпорту цього виду палива.

У 2013 році «Нафтогаз України» одержав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна одержала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Раніше Україна одержувала газ також у реверсивному режимі з Польщі і Угорщини, і планувала підписати угоду про поставки газу із Словаччини до кінця грудня 2013 року.