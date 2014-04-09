Медведєв: Україна не заперечує діючий газовий контракт

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що чинний газовий контракт в Україні ніхто не оспорює.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем’єр сказав на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Зараз договір продовжує діяти, і це не оспорюють особи, що де-факто виконують повноваження вищих посадовців України, вони весь час це коментують», - сказав Медведєв.

«При цьому ми розуміємо, що ціна змінилася з урахуванням відпадання відомих знижок, і не підписання протоколу (про зниження ціни на газ) на наступний період, і денонсації Харківських угод з другої сторони. Але, втім, загальні підходи залишилися, і за цими загальними підходами необхідно визначати ту ціну, яку прийматимуть», - сказав Медведєв.

Путін, у свою чергу, зазначив, що РФ надала 3 млрд дол. кредиту в грудні минулого року, і була домовленість, що буде погашена заборгованість за поставлений у 2013 році газ, і платитимуть регулярно і в повному обсязі поточні платежі.

«Для цього ми пішли на поквартальну знижку», - сказав Путін.

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Водночас міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Україна не сплатила поставки в листопаді–грудні 2013 року, за рахунок виділеного кредиту сплачено за січень і частково лютий, а березень у розмірі 526,1 млн дол. також не сплачений.

За словами Новака, у березні Україна одержала 1,959 млрд куб. м.

«Хочу звернути увагу, що в першому кварталі ціна була знижена, але газ не сплачений навіть за зниженою ціною», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості про погашення заборгованості за поставлений газ.

Водночас прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна вважає неприйнятною ціну на російський газ в 485 доларів за одну тисячу кубометрів, і готова купувати його за ціною 268 доларів.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан також заявляв, що Україна може скористатися правом звернутися до Стокгольмського арбітражу, якщо уряду не вдасться домовитися з російською стороною про прийнятну ціну на газ, а також про умови транзиту газу українською територією.

«Ми домовлятимемося, якщо не домовимося - є процедура звернення до арбітражу в Стокгольмі», - сказав Продан.

При цьому він додав, що «час на переговори не втрачений».