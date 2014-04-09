Уряд збільшив статутний капітал «Нафтогазу» на 6 млрд гривень

Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 6 млрд грн — до 55,841 млрд грн.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 9 квітня 2014 року.

Кабмін вніс відповідні зміни до статуту компанії, затвердженого урядом 25 березня 1998 року.

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В документі не уточнюється, за рахунок яких джерел буде збільшено статутний капітал «Нафтогазу».

Раніше збільшення статутного капіталу компанії часто здійснювалося за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України» в 2014 році становитиме близько 37 млрд грн.

Російський газовий гігант «Газпром» оцінює борг «Нафтогазу України» за спожитий російський газ із урахуванням березневих поставок у 2,2 млрд дол.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.