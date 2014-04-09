Україна знизила транзит російського газу до Європи на 9%

Транзит російського газу через територію України до країн Європи у січні-березні 2014 року скоротився на 9,1% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 17,68 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз» - монополіста з транспортування і зберігання природного газу в Україні.

«До країн західної Європи за підсумками першого кварталу було транспортовано 17,68 млрд куб. м блакитного палива, що на 9,1 % менше від обсягів 2013 року», - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що всі заявки країн-імпортерів виконані своєчасно і в повному обсязі.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівнянні з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України скоротився до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше від показника 2011 року.