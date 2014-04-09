"Газпром": Україна повинна закачати газу до сховищ на $4-5 млрд

Україна повинна закачати в свої ПСГ близько 11 млрд куб. м газу на суму 4-5 млрд дол. для проходження наступної зими та забезпечення транзиту до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови правління ВАТ «Газпром» Віталій Маркелов сказав на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Минулого року «Нафтогаз України» закачав, підготувався до зими загалом в обсязі 19 млрд куб. м газу. На сьогоднішній день після проходження осінньо-зимового періоду залишилося близько 6,5 млрд куб. м без урахування підземного сховища, яке знаходиться в Криму, – там близько 0,65 млрд куб. м. При тому, щоб пройти наступну зиму необхідно відновити обсяг підземного зберігання до 18 млрд куб. м. Тому близько 11 млрд куб. м має бути закачано в літній період, для того, щоб підготуватися до зими і для того, щоб забезпечити експорт газу в зимовий період для наших західних споживачів і забезпечити транзит», - сказав Маркелов.

На уточнююче запитання Путіна, скільки це коштує, він відповів, що цей обсяг газу коштуватиме від 4 до 5 млрд дол.

Читайте такожУкраїна знизила транзит російського газу до Європи на 9%

Як повідомляв УНІАН, Україна, яка намагається домовиться з російським газовим монополістом "Газпромом" про повернення до ціни на газ на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів, припинила закачування російського газу в свої підземні сховища.

За інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Продана, Україна в 2014 році має намір імпортувати від 27 млрд кубометрів до 33 млрд кубометрів природного газу, проте кінцеві обсяги затверджуються на даний момент Кабінетом міністрів.