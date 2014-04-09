У держпідприємства "Укртранснафта" намагалися вкрасти 40 тисяч тонн нафти

Рішення ще два роки тому ухвалив Рівненський суд, але виконувати його чомусь почали лише зараз, повідомляє ТСН.

В "Укртранснафті", тим часом, вважають, що йдеться про захоплення державного майна.

23 березня на нафтоперекачувальну станцію Снігурівка завітав слідчий харківської міліції Самотьосов із постановою на арешт 40 тисяч тонн нафти та її конфіскацію. Причиною стало нібито рішення Рівненського суду, який постановив, що одна приватна фірма заборгувала паливо іншій.

"Луцька фірма має нафту в вашому трубопроводі. А її їм віддала рівнеснька фірма. Тому ми приїхали її арештовувати", - пояснює позицію правоохоронців Олександр Лазорко, генеральний директор ВАТ "Укртранснафта".

Читайте такожЄремеєв з початку року продав держкомпаніям нафтопродуктів на 132 млн грн за завищеними цінамиОднак парадокс у тому, заявляють на станції, що жодних стосунків із цими компаніями ніколи не мали, як і не знали про суд, на який нікого з підприємства не запрошували.

Також з незрозумілих причин майже 2 роки судове рішення чомусь не виконували. Дивним, визнають в "Укртранснафті" був іще один момент -перекачати нафту слідчий вимагав на Херсонський нафтопереробний завод, установу, яка у судових документах навіть не фігурувала.

"В неофіційній розмові керівникам нашої станції каже, що якщо ми не повернемо нафту на Херсонський завод, то вони силовий сценарій зроблять. І бензовозами ВОГ, групи компаній Континіум, що належать Єрємєєву, відомому бізнесмену, вивезуть своїм транспортом цю нафту на херсонський завод", - каже Лазорко.

В «Укртранснафті» провели своє розслідування. З'ясувалося, суд, що виносив рішення, навіть не перевірив, чи були у підприємств хоча б якісь угоди із «Укртранснафтою». А їх, кажуть нафтовики, просто не могло існувати. Бо компанія є державною. Чимало питань викликали і компанії, що у справі фігурували.

"Є ріщення суду, де це підприємство – Інвест Вест збанкрутіло. Є банкрутом і майно віддає Континіум Групп і всім його компаніям", - заявив директор "Укртранснафти".

"На лице злочинне угрупування, де членами є окрім власника групи Контініум є працівники прокуратури та МВС", - вважає він.

«Укртранснафта» уже подала апеляцію на арешт нафти. Звернулася до Генпрокуратури та особисто до керівника МВС Херсонщини Віталія Фарбіна. Завдяки цьому, кажуть, силового захоплення станції не відбулося.

У міліції ТСН письмово повідомили – справу про крадіжку в особливо великих розмірах внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань.

Нафтовики ж не виключають, зловмисники могли бути причетні і до інших злочинів. Упродовж останніх років із державного нафтогону неодноразово крали нафту. При цьому, жодної такої справи правоохоронці не розкрили.