Нафта продовжує дешевшати на тлі негативних статданих з Китаю

На світових торгах у четвер, 10 квітня, ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі слабких зовнішньоторговельних показників Китаю.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $0,44, до $107,54 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,32, до $103,28 за барель, передає Reuters.

Експорт з Китаю несподівано знизився в березні другий місяць поспіль, а зростання імпорту значно сповільнилося, посиливши побоювання ринку про ослаблення виробничої активності і уповільнення економічного зростання КНР. Але митне управління країни зазначило посилення торгової активності у другому кварталі.

На думку аналітиків, ціни на нафту знижуються, тому що торговельні показники Китаю були нижче очікувань, але в цілому імпорт нафти стабільний, попит є, але нафта - це тільки частина загальної картини.

Низка слабких макроекономічних звітів з Китаю з початку року змусила інвесторів хвилюватися про різке уповільнення зростання другої за обсягом економіки світу.

Падіння цін стримується протоколом березневої наради ФРС, який показав, що центробанк не поспішає підвищувати процентні ставки.

Ціни на нафту зможуть піднятися при продовженні м'якої грошово-кредитної політики, яка дозволить американським споживачам підвищити витрати, вважають аналітики.

Підтримку цінам продовжує надавати напруженість ситуації в Україні та Лівії, яка готується відновити експорт нафти з портів на сході країни після дев'ятимісячної перерви.

Між тим, запаси нафти в США виросли на 4 мільйони барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації.