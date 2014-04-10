"Газпром" завершив купівлю за $1 газового оператора Киргизії

"Газпром" і "Кыргызгаз" 10 квітня в Бішкеку підписали договір про продаж російській компанії за один долар активів газового оператора Киргизії.

«Це історична подія. Сьогодні підписано договір про купівлю-продаж 100% акцій ВАТ "Кыргызгаз" "Газпромом". "Кыргызгаз" входить в нашу велику родину. Нове підприємство буде називатися "Газпром-Киргизстан", - заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер, передає РІА "Новини".

Парламент Киргизії в грудні схвалив підписану в липні 2013 року в Москві угоду, за якою усі активи "Кыргызгаза", в тому числі газопроводи, газорозподільні станції та підземні сховища, будуть передані "Газпрому" за символічну ціну в один долар. Всі боргові зобов'язання "Кыргызгаза" обсягом не менше 40 мільйонів доларів переходять російській стороні.

Киргизький парламент прийняв цей законопроект з одним застереженням - "Газпром" володітиме винятковим правом на транспортування газу по території республіки "тільки по газотранспортній системі, що належить компанії". Ця поправка, на думку парламентаріїв, дозволить країні надалі самій займатися транспортуванням блакитного палива, або залучати інших інвесторів.

Угоду укладено на 25 років, після чого, при бажанні, Киргизія зможе викупити у російської компанії свої активи. "Газпром" зобов'язується забезпечувати безперебійне постачання газу в республіку. Зі свого боку Киргизія гарантує виключне право компанії на імпорт природного газу в країну, захист інвестицій "Газпрому" і його дочірніх товариств від експропріації та націоналізації. Документ також був ратифікований російським парламентом.